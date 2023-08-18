Пигилев Семен (Сенка) Григорьев
Место рожденияпоч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1617
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1617
Отец: Пигилев Григорий (Гришка) Фролов
Мать: не указана
поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
дер. подле речку Поповки, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. подле речку Поповки, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646