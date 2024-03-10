Досужев Гаврил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Досужев Гаврил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

29.03.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Вычислено 1857 г.р.

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Досужева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.11.1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Досужева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Ендукаева Елена Гавриловна

Мать ребёнка: Досужева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Досужев Евфимий Гаврилович

Мать ребёнка: Досужева Мария Дмитриевна

Смерть
29.03.1880
От старости
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