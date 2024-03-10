Досужев Гаврил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смерти29.03.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.12.1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Досужева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.11.1845
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Досужева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Ендукаева Елена Гавриловна
Мать ребёнка: Досужева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Досужев Евфимий Гаврилович
Мать ребёнка: Досужева Мария Дмитриевна
Смерть
29.03.1880
От старости