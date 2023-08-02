Борисова (Савикова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Савикова) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1924

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1897 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1924

Отец: Савиков Афанасий

Мать: Савикова Мария

Рождение ребёнка
04.01.1948

Сын: Борисов Николай

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
29.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Дмитрий Иванович

Смерть
1995
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