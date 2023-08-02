Борисова (Савикова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1924
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1924
Отец: Савиков Афанасий
Мать: Савикова Мария
Рождение ребёнка
04.01.1948
Сын: Борисов Николай
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1950
Рождение ребёнка
28.06.1953
Рождение ребёнка
24.02.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995