Дряхлов Яким Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти14.06.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молькова Ксения Осиповна
Рождение ребёнка
20.12.1871
Мать ребёнка: Молькова Ксения Осиповна
Рождение ребёнка
11.03.1873
Дочь: Дряхлова Матрена Якимовна
Мать ребёнка: Молькова Ксения Осиповна
Смерть
14.06.1873
Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
от чахотки