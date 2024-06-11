Дряхлов Яким Александрович 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дряхлов Яким Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

14.06.1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молькова Ксения Осиповна

Рождение ребёнка
20.12.1871

Сын: Дряхлов Федор Якимович

Мать ребёнка: Молькова Ксения Осиповна

Рождение ребёнка
11.03.1873

Дочь: Дряхлова Матрена Якимовна

Мать ребёнка: Молькова Ксения Осиповна

Смерть
14.06.1873
Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
от чахотки

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