Агирова (Шехова) Нафисет Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агирова (Шехова) Нафисет Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1966

Отец: Шехов Николай Эдикович

Мать: Шехова Аминет Аслановна

Рождение ребёнка
14.04.1990

Дочь: Цей Аида Аминовна

Отец ребёнка: Агиров Амин Хаджисмелович

Рождение ребёнка
29.10.1993

Дочь: Кинечева Саида Аминовна

Отец ребёнка: Агиров Амин Хаджисмелович

Рождение ребёнка
08.01.2002

Сын: Агиров Азамат Аминович

Отец ребёнка: Агиров Амин Хаджисмелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агиров Амин Хаджисмелович

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