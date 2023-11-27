Агирова (Шехова) Нафисет Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1966
Отец: Шехов Николай Эдикович
Мать: Шехова Аминет Аслановна
Рождение ребёнка
14.04.1990
Дочь: Цей Аида Аминовна
Отец ребёнка: Агиров Амин Хаджисмелович
Рождение ребёнка
29.10.1993
Дочь: Кинечева Саида Аминовна
Отец ребёнка: Агиров Амин Хаджисмелович
Рождение ребёнка
08.01.2002
Отец ребёнка: Агиров Амин Хаджисмелович
Бракосочетание
Неизвестно