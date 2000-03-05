Альчиханова Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1957
Дата смерти05.03.2000
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1957
Рождение ребёнка
12.03.1976
Дочь: Альчиханова-Васильева Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альчиханов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авхачёв Василий Афанасьевич
Смерть
05.03.2000