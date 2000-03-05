Альчиханова Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альчиханова Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1957

Дата смерти

05.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1957

Отец: Альчиханов Иван Павлович

Мать: Альчиханова Ирина Осиповна

Рождение ребёнка
12.03.1976

Дочь: Альчиханова-Васильева Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альчиханов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авхачёв Василий Афанасьевич

Смерть
05.03.2000
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