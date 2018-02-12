Chouleur François Jean Marie
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1946
Дата смерти12.02.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1946
Отец: Chouleur Jean Abel
Мать: Chouleur Betty Marie
Бракосочетание
01.08.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Loubéjac
Рождение ребёнка
29.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Saint-Germain-en-Laye
Рождение ребёнка
18.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.02.2018