Chouleur François Jean Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chouleur François Jean Marie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1946

Дата смерти

12.02.2018

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1946

Отец: Chouleur Jean Abel

Мать: Chouleur Betty Marie

Бракосочетание
01.08.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Loubéjac
Рождение ребёнка
29.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Saint-Germain-en-Laye
Рождение ребёнка
18.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.02.2018
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