Таянчин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таянчин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонов (опекун) Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1913

Сын: Таянчин Александр

Мать ребёнка: Таянчин Арина Селифонтьевна

д. Мелецк, Бирилюсского р-на Красноярский кр
Рождение ребёнка
1917

Сын: Таянчин Павел

Мать ребёнка: Таянчин Арина Селифонтьевна

Мелецк Бирилюсского
Дата рождения: __.__.1917 Место рождения: Красноярский край, Бирилюсский р-н, Мелецкое Дата призыва: Бирилюсский РВК, Красноярский край, Бирилюсский р-н Воинское звание: сержант Последнее место службы... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таянчин Василий

Мать ребёнка: Таянчин Арина Селифонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таянчин Арина Селифонтьевна

Смерть
Неизвестно
д. Елдово, Бирилюсского р-на.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д. Елдово, Бирилюсского р-на.
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