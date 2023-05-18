Таянчин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихонов (опекун) Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1913
Сын: Таянчин Александр
Мать ребёнка: Таянчин Арина Селифонтьевна
д. Мелецк, Бирилюсского р-на Красноярский кр
Рождение ребёнка
1917
Сын: Таянчин Павел
Мать ребёнка: Таянчин Арина Селифонтьевна
Мелецк Бирилюсского
Дата рождения: __.__.1917 Место рождения: Красноярский край, Бирилюсский р-н, Мелецкое Дата призыва: Бирилюсский РВК, Красноярский край, Бирилюсский р-н Воинское звание: сержант Последнее место службы... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таянчин Василий
Мать ребёнка: Таянчин Арина Селифонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Елдово, Бирилюсского р-на.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д. Елдово, Бирилюсского р-на.