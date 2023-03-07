Шайбаков Гимран
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти08.09.1943
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шайбаков Нагим
Мать ребёнка: Шайбакова Гильмикамал
Рождение ребёнка
01.10.1933
Сын: Шайбаков Надим
Мать ребёнка: Шайбакова Гильмикамал
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шайбакова Гильмикамал
Рождение ребёнка
1941
Сын: Шайбаков Наиль
Мать ребёнка: Шайбакова Гильмикамал
Смерть
08.09.1943
Причина смерти: На войне