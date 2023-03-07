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Шайбаков Гимран

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Место рождения

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1906

Дата смерти

08.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шайбаков Шагимардан Шайбакович

Мать: Шайбакова Бибифатиха

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Сын: Шайбаков Нагим

Мать ребёнка: Шайбакова Гильмикамал

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1933

Сын: Шайбаков Надим

Мать ребёнка: Шайбакова Гильмикамал

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайбакова Гильмикамал

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1941

Сын: Шайбаков Наиль

Мать ребёнка: Шайбакова Гильмикамал

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
08.09.1943
Причина смерти: На войне
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