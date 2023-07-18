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Кузнецов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кузнецов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Степановна

Озерицы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Кузнецов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Степановна

Озерицы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кузнецов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Степановна

Озерицы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Кузнецов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Степановна

Озерицы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кузнецов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Степановна

Озерицы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Кузнецов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Степановна

Озерицы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Варвара Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
специализировался по садоводству
Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Образование
Неизвестно
ср.техническое
Смерть
Неизвестно
Фруктовая, Луховицы, Московская область
Причина смерти: гангрена
Похороны
Неизвестно
Озерицы, Луховицы, Московская область
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