Кузнецов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кузнецов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кузнецов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кузнецов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кузнецов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кузнецов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
специализировался по садоводству
Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Образование
Неизвестно
ср.техническое
Смерть
Неизвестно
Фруктовая, Луховицы, Московская область
Причина смерти: гангрена
Похороны
Неизвестно