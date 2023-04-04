Крылов Захар (Захарий)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Крылов Трифилий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1862
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Зиновия Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Наталия Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1915