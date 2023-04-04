Крылов Захар (Захарий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Захар (Захарий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Крылов Трифилий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1862

Сын: Крылов Илья Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Зиновия Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Наталия Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Никита Захарович

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1915
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