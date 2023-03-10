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Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1823

Отец: Петр Леонтьев

Мать: Пелагея Иванова

Бракосочетание
10.11.1841

Жена: Матрена Семенова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фекла Викторовна

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агафья Викторовна

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Смерть
Неизвестно
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