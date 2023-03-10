Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1823
Отец: Петр Леонтьев
Мать: Пелагея Иванова
Бракосочетание
10.11.1841
Жена: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фекла Викторовна
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агафья Викторовна
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Смерть
Неизвестно