Рахматуллина (Гумерова) Фарида Фаткулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллина (Гумерова) Фарида Фаткулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1940

Дата смерти

?.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1940

Отец: Гумеров Фаткулл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1965

Сын: Рахматуллин Ринад Раульевич

Отец ребёнка: Рахматуллин Рауль Галеевич

Рождение ребёнка
22.03.1969

Сын: Рахматуллин Альфред Раульевич

Отец ребёнка: Рахматуллин Рауль Галеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахматуллин Рауль Галеевич

Смерть
?.03.2015
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