Рахматуллина (Гумерова) Фарида Фаткулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1940
Дата смерти?.03.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1940
Отец: Гумеров Фаткулл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1965
Сын: Рахматуллин Ринад Раульевич
Отец ребёнка: Рахматуллин Рауль Галеевич
Рождение ребёнка
22.03.1969
Сын: Рахматуллин Альфред Раульевич
Отец ребёнка: Рахматуллин Рауль Галеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.2015