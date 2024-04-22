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Удалов Василий Федорович

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1873

Жена: Удалова Александра Александровна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Удалов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Удалова Александра Александровна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Удалов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Удалова Александра Александровна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Удалова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Удалова Александра Александровна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1885
Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Военного звания.
Смерть
Неизвестно
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