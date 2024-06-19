Гусарова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусаров Николай Александрович
Отец ребёнка: Гусаров Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1938
Дочь: Медоева (Гусарова) Дина Александровна
Отец ребёнка: Гусаров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1944
Сын: Гусаров Александр Александрович
Отец ребёнка: Гусаров Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно