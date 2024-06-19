Гусарова Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГусарова Мария

Гусарова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаров Николай Александрович

Отец ребёнка: Гусаров Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусаров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
17.01.1938

Дочь: Медоева (Гусарова) Дина Александровна

Отец ребёнка: Гусаров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Гусаров Александр Александрович

Отец ребёнка: Гусаров Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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