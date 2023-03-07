Зацепин Василий Устинович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1921
Дочь: Горшкова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Зацепина Екатерина
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Зацепин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Зацепина Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зацепина Екатерина
Смерть
1961
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
ул. Крымская д 6