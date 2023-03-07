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Зацепин Василий Устинович

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Место рождения

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.03.1921

Дочь: Горшкова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Зацепина Екатерина

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Зацепин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Зацепин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Зацепина Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зацепина Екатерина

Смерть
1961
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
ул. Крымская д 6
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