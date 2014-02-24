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Шарапова Юлия Андреевна
Шарапова Юлия Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.2014
Пол
Женский
Отец
Шарапов Андрей Владимирович
1980 г.р.
Мать
Шарапова Ольга Анатольевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.2014
Отец:
Шарапов Андрей Владимирович
Мать:
Шарапова Ольга Анатольевна
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