Аветисян Микаэль Элоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1959
Отец: Аветисян Эло
Мать: Аветисян Мариам
Рождение ребёнка
03.12.1986
Мать ребёнка: Арапова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
02.09.1988
Сын: Аветисян Артур Микаэлович
Мать ребёнка: Арапова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
17.10.1989
Дочь: Белоносова Анна Микаэловна
Мать ребёнка: Арапова Галина Николаевна