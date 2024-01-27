Аветисян Микаэль Элоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аветисян Микаэль Элоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1959

Отец: Аветисян Эло

Мать: Аветисян Мариам

Рождение ребёнка
03.12.1986

Сын: Аветисян Илья Микаэлович

Мать ребёнка: Арапова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
02.09.1988

Сын: Аветисян Артур Микаэлович

Мать ребёнка: Арапова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
17.10.1989

Дочь: Белоносова Анна Микаэловна

Мать ребёнка: Арапова Галина Николаевна

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