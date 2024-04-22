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Григорьева Екатерина Михайловна

Место рождения

Большая Ржава, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

FP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Григорьев Михаил Григорьевич

Мать: Григорьева Евгения Ефимовна

Большая Ржава, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1996
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