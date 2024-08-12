Сойтан (Гудовик) Світлана ☀️🌎
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гудовик Миколай
Мать: Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петя :) 🐉💙🧡
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сойтан Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сойтан Юлія 🐇🧡🌹
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сойтан) Анастасія 🙏🏼🌸🤍 Миколаївна
Отец ребёнка: не указан