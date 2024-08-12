Сойтан (Гудовик) Світлана ☀️🌎 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сойтан (Гудовик) Світлана ☀️🌎

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гудовик Миколай

Мать: Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петя :) 🐉💙🧡

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сойтан Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сойтан Юлія 🐇🧡🌹

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сойтан) Анастасія 🙏🏼🌸🤍 Миколаївна

Отец ребёнка: не указан

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