Павлов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1929

Сын: Павлов Борис Фёдорович

Мать ребёнка: Павлова Прасковья

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
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