Соловьёв Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьёв Александр Павлович

Мать: Соловьёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Антонина

Смерть
Неизвестно

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