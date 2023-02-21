Аксинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

1842 г.р.
1852 г.р.
1854 г.р.
Скрыто настройками приватности
1862 г.р.

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Фомич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Фомич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Фомич

Рождение ребёнка
1856

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексей Фомич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Фомич

Смерть
Неизвестно
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