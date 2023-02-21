Аксинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Фомич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Фомич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Фомич
Рождение ребёнка
1856
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексей Фомич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Фомич
Смерть
Неизвестно