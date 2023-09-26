Юрьева Ульяна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Юрьев Ефим Козьмич
Отец ребёнка: Юрьев Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пелагея Козьминична
Отец ребёнка: Юрьев Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Юрьев Фёдор Козьмич
Отец ребёнка: Юрьев Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Козьминична
Отец ребёнка: Юрьев Козьма Иванович
Работа или профессия
Неизвестно