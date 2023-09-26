Юрьева Ульяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Ульяна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Юрьев Ефим Козьмич

Отец ребёнка: Юрьев Козьма Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пелагея Козьминична

Отец ребёнка: Юрьев Козьма Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Юрьев Фёдор Козьмич

Отец ребёнка: Юрьев Козьма Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Козьминична

Отец ребёнка: Юрьев Козьма Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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