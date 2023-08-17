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Чернова Мария Ивановна
Чернова Мария Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1938
Пол
Женский
Отец
Чернов Иван
Мать
Чернова (Марашкина) Мария ?
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Чернов Иван
Мать:
Чернова Мария ?
Смерть
1938
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