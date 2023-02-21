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Капылов Терентий Патапович

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Место рождения

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда

Дата рождения

1823 или 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 или 1824

Отец: Капылов Патап Нестерович

Мать: Капылова Прасковья

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1849

Сын: Капылов Феодор Терентьевич

Мать ребёнка: Капылова Марфа Никифоровна

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
11.10.1863

Сын: Капылов Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: Капылова Марфа Никифоровна

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
16.06.1865

Дочь: Февронья Терентьевна

Мать ребёнка: Капылова Марфа Никифоровна

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
15.02.1867

Дочь: Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: Капылова Марфа Никифоровна

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капылова Марфа Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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