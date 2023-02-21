Капылов Терентий Патапович
Место рожденияс.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Дата рождения1823 или 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1823 или 1824
Отец: Капылов Патап Нестерович
Мать: Капылова Прасковья
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1849
Сын: Капылов Феодор Терентьевич
Мать ребёнка: Капылова Марфа Никифоровна
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
11.10.1863
Сын: Капылов Андрей Терентьевич
Мать ребёнка: Капылова Марфа Никифоровна
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
16.06.1865
Дочь: Февронья Терентьевна
Мать ребёнка: Капылова Марфа Никифоровна
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
15.02.1867
Дочь: Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: Капылова Марфа Никифоровна
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно