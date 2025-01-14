Колесник Леонид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рима
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1962
Сын: Колесник Игорь Леонидович
Мать ребёнка: Колесник (Куран) Анастасия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно