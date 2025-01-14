Колесник Леонид Петрович 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесник Леонид Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник (Куран) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рима

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1962

Сын: Колесник Игорь Леонидович

Мать ребёнка: Колесник (Куран) Анастасия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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