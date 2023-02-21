Левинсон-Лессинг Владимир Францевич
Место рожденияЮрьев, Лифляндская губерния (ныне - Тарту, Эстония)
Дата рождения1893
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Юрьев, Лифляндская губерния (ныне - Тарту, Эстония)
Место жительства
С 1902
Место жительства
С 1941 по 1945
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1972