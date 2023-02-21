Левинсон-Лессинг Владимир Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинсон-Лессинг Владимир Францевич

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Место рождения

Юрьев, Лифляндская губерния (ныне - Тарту, Эстония)

Дата рождения

1893

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьев, Лифляндская губерния (ныне - Тарту, Эстония)
Место жительства
С 1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1945
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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