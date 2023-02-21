Чередова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Камида Яковлевна
Отец ребёнка: Чередов Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Настасья Яковлевна
Отец ребёнка: Чередов Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Нинила Яковлевна
Отец ребёнка: Чередов Яков Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно