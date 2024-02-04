Завьялова Галина Николаевна
Место рожденияСтанция Посевная Черепановского района Новосибирской области
Дата рождения26.01.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Завьялов Виталий Илларионович