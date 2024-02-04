Завьялова Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова Галина Николаевна

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Место рождения

Станция Посевная Черепановского района Новосибирской области

Дата рождения

26.01.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завьялов Виталий Илларионович

Рождение ребёнка
27.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завьялов Виталий Илларионович

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