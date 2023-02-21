Сёмина Секлетинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Сёмин Иван
Рождение ребёнка
14.03.1904
Дочь: Сёмина (войнова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сёмин Иван
Рождение ребёнка
Около 1906
Отец ребёнка: Сёмин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сёмин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сёмина (чумакова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Сёмин Иван
Смерть
Неизвестно