Сёмина Секлетинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСёмина Секлетинья

Сёмина Секлетинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Сёмин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Сёмин Иван

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1904

Дочь: Сёмина (войнова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сёмин Иван

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Сёмин Николай Иванович

Отец ребёнка: Сёмин Иван

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сёмин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сёмина (чумакова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Сёмин Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close