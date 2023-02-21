Гусева Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ромина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Гусев Василий Анатольевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Гусев Василий Анатольевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Филиппова Мария (Маркиза) Васильевна
Отец ребёнка: Гусев Василий Анатольевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Гусев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Гусев Василий Анатольевич
Рождение ребёнка
27.06.1928
Сын: Гусев Валентин Васильвиеч
Отец ребёнка: Гусев Василий Анатольевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1938