Рытов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рытов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рытова) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Рытова (Монахова) Валентина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рытова (Монахова) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
01.10.1972

Дочь: Полилова (Рытова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Рытова (Монахова) Валентина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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