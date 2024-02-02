Рытов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рытова) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Рытова (Монахова) Валентина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1972
Дочь: Полилова (Рытова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Рытова (Монахова) Валентина Сергеевна
Смерть
Неизвестно