Колмаков Яков Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолмаков Яков Федотович

Колмаков Яков Федотович

avatar

Место рождения

Пантино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пантино
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Шарова Христиния (Агриппина Яковлевна)

Мать ребёнка: Колмакова Евдокия

Пантино
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Колмаков Савва Яковлевич

Мать ребёнка: Колмакова Евдокия

Вороненково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колмакова Евдокия

Смерть
1832
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close