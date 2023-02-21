Колмаков Яков Федотович
Место рожденияПантино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пантино
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Шарова Христиния (Агриппина Яковлевна)
Мать ребёнка: Колмакова Евдокия
Пантино
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Колмакова Евдокия
Вороненково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колмакова Евдокия
Смерть
1832