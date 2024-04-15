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Цветков Евгений Федотович

Место рождения

Починок, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Цветков Федот Павлович

Мать: Варвара Васильевна

Починок, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1879

Дочь: Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Починок, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Цветков Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Починок, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1887

Сын: Цветков Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Починок, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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