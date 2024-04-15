Цветков Евгений Федотович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Цветков Федот Павлович
Мать: Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
08.11.1879
Дочь: Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
10.03.1887
Сын: Цветков Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно