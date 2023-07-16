Тюфяков Алексий (Алексей) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюфяков Алексий (Алексей) Михайлович

Место рождения

починок Киселевский, Коврижской волости, Вятской губернии

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

починок Киселевский, Коврижской волости, Вятской губернии
Рождение ребёнка
09.08.1912

Сын: Тюфяков Иоанн (Иван) Алексеевич

Мать ребёнка: Тюфякова Анастасия Андреевна

починок Киселевский Коврижской волости, Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
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