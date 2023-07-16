Тюфяков Алексий (Алексей) Михайлович
Место рожденияпочинок Киселевский, Коврижской волости, Вятской губернии
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
починок Киселевский, Коврижской волости, Вятской губернии
Рождение ребёнка
09.08.1912
Сын: Тюфяков Иоанн (Иван) Алексеевич
Мать ребёнка: Тюфякова Анастасия Андреевна
починок Киселевский Коврижской волости, Вятской губернии
Смерть
Неизвестно