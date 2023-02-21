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Чкалов Иван Владимирович
Чкалов Иван Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.06.1987
Пол
Мужской
Отец
Чкалов Владимир
Мать
Чкалова Людмила Евгеньевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1987
Отец:
Чкалов Владимир
Мать:
Чкалова Людмила Евгеньевна
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