Чкалов Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чкалов Иван Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1987

Отец: Чкалов Владимир

Мать: Чкалова Людмила Евгеньевна

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