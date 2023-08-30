Мать анна савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1925
Дочь: анна савельевна
Отец ребёнка: Зенин савелий иванович
Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зенин александр савельевич
Отец ребёнка: Зенин савелий иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зенин савелий иванович