Мать анна савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать анна савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1925

Дочь: анна савельевна

Отец ребёнка: Зенин савелий иванович

Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенин александр савельевич

Отец ребёнка: Зенин савелий иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенин василий савельевич

Отец ребёнка: Зенин савелий иванович

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