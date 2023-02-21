Митянин Игорь Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1979
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1979
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1982
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1982
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно