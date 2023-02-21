Митянин Игорь Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митянин Игорь Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1979

Сын: Митянин Денис Игоревич

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1979

Сын: Митянин Денис Игоревич

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1982

Сын: Митянин Сергей Игоревич

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1982

Сын: Митянин Сергей Игоревич

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко Татьяна Васильевна

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