Горбатович (Яковченко) Мария Ефимовна
Место рожденияСновск, Украина
Дата рожденияВычислено 04.05.1905 ст.
Дата смерти02.01.1995
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 04.05.1905 ст.
Отец: Яковченко Ефим(Евхим)
Мать: не указана
Сновск, Украина
Рождение ребёнка
15.08.1929
Сын: Горбатович Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Горбатович Григорий (Георгий) Михайлович
Жлобин, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.06.1931
Дочь: Заломова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Горбатович Григорий (Георгий) Михайлович
Украина
Рождение ребёнка
01.02.1936
Дочь: Лебедева Нинель Григорьевна
Отец ребёнка: Горбатович Григорий (Георгий) Михайлович
Рождение ребёнка
26.02.1940
Дочь: Захаренкова Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Горбатович Григорий (Георгий) Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1995