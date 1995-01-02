Горбатович (Яковченко) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатович (Яковченко) Мария Ефимовна

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Место рождения

Сновск, Украина

Дата рождения

Вычислено 04.05.1905 ст.

Дата смерти

02.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 04.05.1905 ст.

Отец: Яковченко Ефим(Евхим)

Мать: не указана

Сновск, Украина
Рождение ребёнка
15.08.1929

Сын: Горбатович Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Горбатович Григорий (Георгий) Михайлович

Жлобин, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.06.1931

Дочь: Заломова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Горбатович Григорий (Георгий) Михайлович

Украина
Рождение ребёнка
01.02.1936

Дочь: Лебедева Нинель Григорьевна

Отец ребёнка: Горбатович Григорий (Георгий) Михайлович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
26.02.1940

Дочь: Захаренкова Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Горбатович Григорий (Георгий) Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатович Григорий (Георгий) Михайлович

Смерть
02.01.1995
Калуга, город Калуга, Калужская область
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