Келеваев Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Келеваев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Келеваева Агафья Е.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Келеваев Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Келеваева Агафья Е.
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Келеваева Агафья Е.
Смерть
Неизвестно