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Келеваев Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Келеваев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Келеваев Тарас Федорович

Мать ребёнка: Келеваева Агафья Е.

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Келеваев Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Келеваева Агафья Е.

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Келеваева Агафья Е.

Смерть
Неизвестно
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