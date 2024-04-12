Шестаков Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.11.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1955
Отец: Шестаков Михаил Васильевич
Мать: Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
01.05.1977
Сын: Шестаков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Синкина Людмила
Рождение ребёнка
09.08.1980
Сын: Шестаков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Синкина Людмила
Рождение ребёнка
25.02.1985
Дочь: Шестакова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Синкина Людмила
Коммунистический, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синкина Людмила