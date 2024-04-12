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Шестаков Николай Михайлович

Место рождения

Сухобизярка, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

06.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1955

Отец: Шестаков Михаил Васильевич

Мать: Екатерина Антоновна

Сухобизярка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.05.1977

Сын: Шестаков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Синкина Людмила

Таежный, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
09.08.1980

Сын: Шестаков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Синкина Людмила

Таежный, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
25.02.1985

Дочь: Шестакова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Синкина Людмила

Коммунистический, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синкина Людмила

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