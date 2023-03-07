Слоев Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.11.1878 ст.
Дата смерти02.09.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
11.11.1878 ст.
Отец: Слоев Михаил Павлович
Мать: Слоева Клавдия Павловна
Сын Колежского Асессора. По клировой 1917 года - родился в1878. По исповедной 1915 - в 1881. Первая дата правдоподобнее, судя по дате окончания Семинарии.
Образование
13.06.1900 ст.
Окончил Семинарию.
Работа или профессия
С 15.06.1900 по 04.08.1907 ст.
На вакансии штатного псаломщика при Вологодской Градской Ильинской церкви. В это же время состоял вольнонаемным писцом Канцелярии Вологодской Духовной Консистории.
Работа или профессия
20.08.1906 ст.
Преподано архипастырское благословение за 5-летние весьма усердные и полезные труды в канцелярии Духовной Консистории, с выдачею свидетельства за №55.
Работа или профессия
04.08.1907 ст.
Определён на штатную вакансию священника к Николаевской Харитоновской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
24.09.1907 ст.
Рукоположен в сан священника.
Работа или профессия
30.09.1907 ст.
Утвержден в должности Законоучителя Харитоновского 1-го Земского училища.
Бракосочетание
1907
Жена: Слоева Евстолия Павловна
Рождение ребёнка
13.03.1909 ст.
Дочь: Слоева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Слоева Евстолия Павловна
Крестил священник Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Павел Кириков, дед новорожденной. Восприемница: Агриппина Павловна Кирикова.
Награда
10.04.1910 ст.
Набедренник.
Рождение ребёнка
07.10.1910 ст.
Сын: Слоев Николай Александрович
Мать ребёнка: Слоева Евстолия Павловна
Крестил священник Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Павел Кириков. Восприемники: сын священника Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Александр Павлович Кириков и дочь Колежского Асе... Показать все
Работа или профессия
18.11.1910 ст.
Утвержден в должности Законоучителя Селезневского Земского училища.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Слоева Фаина Александровна
Мать ребёнка: Слоева Евстолия Павловна
Рождение ребёнка
06.02.1913 ст.
Дочь: Слоева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Слоева Евстолия Павловна
Награда
1914
Преподано Архипастырское благословление за аккуратное и усердное исполнение законоучительских обязанностей в местной земской школе.
Рождение ребёнка
08.01.1915 ст.
Сын: Слоев Павел Александрович
Мать ребёнка: Слоева Евстолия Павловна
Крестил священник Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Павел Кириков. Восприемники: священник Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Александр Павлович Кириков и и дочь священника Агрипп... Показать все
Награда
14.03.1915
Скуфья.
Работа или профессия
С ?.01.1916 по ?.08.1917 ст.
Состоял Законоучителем в Кузьминском приюте для детей беженцев.
Работа или профессия
С 01.01.1917 ст.
Состоял членом Вологодского Отделения Комитета попечения о безпризорных детях и членом попечительного Совета Куркинского и Кузьминского приютов для детей беженцев и призванных в ряды войск.
Рождение ребёнка
21.02.1917 ст.
Дочь: Слоева Галина Александровна
Мать ребёнка: Слоева Евстолия Павловна
Рождение ребёнка
12.10.1919 ст.
Дочь: Слоева Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Слоева Евстолия Павловна
Работа или профессия
После 1919
Священник Успенской Чернецкой церкви.
Арест
04.12.1937
Осуждение
21.12.1937
Приговорен тройкой при УНКВД Вологодской области по обвинению в контрреволюционной агитации к 10 годам заключения.
Смерть
02.09.1938
Реабилитация осужденного
19.10.1989
Прокуратура Вологодской области.
Отбывание наказания
Неизвестно
Новозерская ИТК.