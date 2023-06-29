Русакова Куньшина Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова Куньшина Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1989

Дочь: Русакова Мурая Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Русаков Виктор Селивёрстович

Рождение ребёнка
09.04.1994

Сын: Русаков Виктор Викторович

Отец ребёнка: Русаков Виктор Селивёрстович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Виктор Селивёрстович

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