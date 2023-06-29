Русакова Куньшина Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1989
Дочь: Русакова Мурая Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Русаков Виктор Селивёрстович
Рождение ребёнка
09.04.1994
Сын: Русаков Виктор Викторович
Отец ребёнка: Русаков Виктор Селивёрстович
Бракосочетание
Неизвестно