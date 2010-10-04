Юсуфова Диана Рамазановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсуфова Диана Рамазановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

ДЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2010

Отец: Юсуфов Рамазан Шихайбидович

Мать: Юсуфова Сабина Рашидовна

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