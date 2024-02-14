Низаметдин Мухетдин
Место рожденияд. Актуково Нижегородской губернии
Дата рождения13.06.1874
Дата смерти25.01.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1907
Сын: Nisametdin Ymär
Мать ребёнка: Vihitty (Мифтахетдин) Галия
Рождение ребёнка
1908
Сын: Nisametdin Osman
Мать ребёнка: Vihitty (Мифтахетдин) Галия
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Nisametdin) Alime
Мать ребёнка: Vihitty (Мифтахетдин) Галия
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Nisametdin) Mörside
Мать ребёнка: Vihitty (Мифтахетдин) Галия
Смерть
25.01.1936