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Низаметдин Мухетдин

Место рождения

д. Актуково Нижегородской губернии

Дата рождения

13.06.1874

Дата смерти

25.01.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Vihitty (Мифтахетдин) Галия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Samarhan, Nisametdin (Абдул Диан) Фатима

Рождение ребёнка
28.02.1907

Сын: Nisametdin Ymär

Мать ребёнка: Vihitty (Мифтахетдин) Галия

Рождение ребёнка
1908

Сын: Nisametdin Osman

Мать ребёнка: Vihitty (Мифтахетдин) Галия

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Nisametdin) Alime

Мать ребёнка: Vihitty (Мифтахетдин) Галия

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Nisametdin) Mörside

Мать ребёнка: Vihitty (Мифтахетдин) Галия

Смерть
25.01.1936

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