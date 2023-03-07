Дремин Михей Титов
Место рождения
Дата рождения17.08.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1894
Отец: Дремин Тит Давыдов
Мать: Дремина Лукия Сисоева
Бракосочетание
28.10.1912
Жена: Дремина Мария Семеновна
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1924
Мать ребёнка: Дремина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
17.03.1930
Дочь: Евдокия Михеевна
Мать ребёнка: Дремина Мария Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно