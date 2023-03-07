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Дремин Михей Титов

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

17.08.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1894

Отец: Дремин Тит Давыдов

Мать: Дремина Лукия Сисоева

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
28.10.1912

Жена: Дремина Мария Семеновна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1924

Сын: Дремин Филипп Михеевич

Мать ребёнка: Дремина Мария Семеновна

Рождение ребёнка
17.03.1930

Дочь: Евдокия Михеевна

Мать ребёнка: Дремина Мария Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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