Полонянкина (Батурина) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолонянкина (Батурина) Анастасия Петровна

Полонянкина (Батурина) Анастасия Петровна

Место рождения

Пастухово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Батурин Петр

Мать: не указана

Пастухово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.10.1850

Муж: Полонянкин Егор (Георгий) Васильевич

Рождение ребёнка
24.06.1867

Сын: Полонянкин Петр Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Полонянкин Егор (Георгий) Васильевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close