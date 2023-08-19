Полонянкина (Батурина) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Батурин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1850
Рождение ребёнка
24.06.1867
Сын: Полонянкин Петр Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Полонянкин Егор (Георгий) Васильевич
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно