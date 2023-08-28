Яковлев Филипп Демьянов
Место рожденияРоссийская империя Воронежская губерния Задонский уезд, деревня Матюшкино
Дата рождения01.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1874
Российская империя Воронежская губерния Задонский уезд, деревня Матюшкино
Крещение
01.07.1874
Архангельская церковь села Скорняково Задонского уезда
Godparents:крестьянин собственник Гавриил Феодоров Яковлев и солдатка Неонила Никифорова Прибыткова
Смерть
Неизвестно