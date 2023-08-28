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Яковлев Филипп Демьянов

Место рождения

Российская империя Воронежская губерния Задонский уезд, деревня Матюшкино

Дата рождения

01.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1853 г.р.

Мать

До 1853 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1874

Отец: Яковлев Демьян Захарович

Мать: Яковлева Дарья Алексеевна

Российская империя Воронежская губерния Задонский уезд, деревня Матюшкино
Крещение
01.07.1874
Архангельская церковь села Скорняково Задонского уезда
Godparents:крестьянин собственник Гавриил Феодоров Яковлев и солдатка Неонила Никифорова Прибыткова
Смерть
Неизвестно
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