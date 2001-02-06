Герасимова (Евсеева) Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимова (Евсеева) Кристина

Герасимова (Евсеева) Кристина

Место рождения

село Нижние Челны, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.02.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсеев Константин

Мать: Евсеева Агафья

село Нижние Челны, Россия
я живу здесь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Петр

п.Калиновка.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

село Нижние Челны, Россия
Скрыто настройками приватности
Смерть
06.02.2001
село Нижние Челны, Россия
я живу здесь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.