Герасимова (Евсеева) Кристина
Место рождениясело Нижние Челны, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.02.2001
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евсеев Константин
Мать: Евсеева Агафья
село Нижние Челны, Россия
я живу здесь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасимов Петр
п.Калиновка.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
село Нижние Челны, Россия
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Смерть
06.02.2001
село Нижние Челны, Россия
я живу здесь